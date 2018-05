Esquiadora russa pega 2 anos de suspensão por doping

Chepalova foi pega pelo uso de eritropoetina (EPO) em uma etapa da Copa do Mundo realizada na Itália em janeiro.

A esquiadora de fundo, de 33 anos, anunciou que levará um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, em francês), já que quer participar dos Jogos de Inverno de Vancouver (Canadá), em fevereiro do ano que vem.

A russa foi campeã olímpica dos 30 quilômetros estilo livre nos Jogos de 1998, em Nagano (Japão), do sprint individual quatro anos depois, em Salt Lake City (Estados Unidos), e no revezamento 4x5 km no ano de 2006, em Turim (Itália).

A punição de Chepalova começou a valer a partir do mês de agosto.