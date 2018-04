Estádio do Palmeiras receberá treinos abertos para o UFC

O novo estádio do Palmeiras vai receber no próximo dia 18 de dezembro treinos para o UFC Barueri. A atividade terá como público 600 convidados e será realizada no anfiteatro do estádio, local com vista para o gramado. As lutas principais do evento serão entre o brasileiro Lyoto Machida e o americano CB Dollaway, pela categoria peso-médio, e Renan Barão contra o canadense Mitch Gagnon, entre os pesos-galo.

A ideia da construtora WTorre é fazer do Allianz Parque a casa do UFC no Brasil, além de reforçar a ideia de arena multiuso. O local já recebeu dois jogos do Palmeiras pelo Brasileirão e também dois shows do ex-Beatle Paul McCartney. O projeto prevê ainda a realização de eventos corporativos no estádio, como convenções.

Os treinos serão realizados em um espaço de grama sintética. O setor fica em uma das curvas da arena, local com capacidade para receber até 12 mil pessoas. Para o treino, devem estar presentes convidados ilustres do UFC, como o americano Dominick Cruz e o brasileiro José Aldo.