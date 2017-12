Estádio do Pan começa a ser construído O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e a prefeitura do Rio farão nesta terça-feira pela manhã, o lançamento da pedra fundamental do Estádio Olímpico - que vai abrigar as competições de Atletismo e do torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O estádio, que será chamado de João Havelange, será construído na Rua José dos Reis, em Engenho de Dentro, zona norte da cidade. A obra deverá estar concluída em maio de 2005. ?O lançamento da Pedra Fundamental é muito importante e serve para mostrar a integração de todos os governos e toda a mobilização do Rio de Janeiro em função do Pan?, explica a secretária especial de Assuntos Estratégicos-Pan 2007, Patrícia Amorim. De acordo com a secretária todas as obras necessárias para a organização do Pan deverão estar prontas até o final de 2006. ?Nós vamos cumprir os prazos e entregar tudo pronto até o final de 2006. Nós queremos mostrar para o mundo inteiro que o Rio tem condições de sediar grandes competições, inclusive uma Olimpíada?, afirma.