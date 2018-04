Estádio Olímpico de Londres sediará Diamond League

LONDRES - A etapa de Londres da temporada 2013 da Diamond League será realizada no Estádio Olímpico da cidade no dia 27 de julho. Assim, a competição está marcada para a data de aniversário de um ano da cerimônia de abertura da última edição dos Jogos Olímpicos, em 2012.

Normalmente, a etapa de Londres da Diamond League é realizada no Crystal Palace National Sports Centre, localizado no sul da cidade e que pode receber 15,5 mil espectadores. Porém, neste ano, as provas serão disputadas no estádio no leste de Londres, com capacidade para 80 mil pessoas.

"A atmosfera estava fantástica durante os Jogos, por isso é ótimo que os torcedores britânicos e os atletas vão ter essa experiência novamente", disse o atleta britânico Mo Farah, que venceu as provas do 5 mil e 10 mil metros no ano passado na Olimpíada de Londres.

A etapa de Londres da Diamond League deverá ser uma importante fase da preparação dos atletas para o Mundial de Atletismo, que será realizado em Moscou entre os dias 10 e 18 de agosto.

O Estádio Olímpico está fechado desde o encerramento dos Jogos Paralímpicos, encerrados em 9 de setembro de 2012. Já está definido que o local sediará o Mundial de Atletismo de 2017, mas o seu destino ainda está indefinido. O West Ham tem interesse em obter a sua concessão.