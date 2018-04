Estádio Olímpico vira campo de trigo O estádio Olímpico de Atenas vai virar um imenso campo de trigo, com mais de 45 mil espigas, na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos no domingo. ?Será uma cerimônia completamente diferente da celebração inicial?, afirmou o diretor artístico Dimitris Papaioannou. ?Será um convite para beber e dançar com os gregos.? Na cerimônia, com colaboração de 2,5 mil voluntários, serão premiados os três primeiros colocados na maratona, que terão terminado a prova uma hora antes do início do evento final dos Jogos. Além da presença dos atletas que participaram da Olimpíada e dos discursos do presidente do COI, Jacques Rogge, e de Gianna Angelopoulos, do Comitê Organizador dos Jogos, será apresentado um vídeo de oito minutos com imagens de Pequim, a próxima sede dos Jogos, em 2008. Segundo Papaioannou, a festa será finalizada com fogos de artifício e 250 mil balões. O ensaio geral não será no Estádio Olímpico, que estará sendo utilizado até sábado com as provas de atletismo e futebol.