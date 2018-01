Estados Unidos e Chile empatam por 1 a 1 na Davis Na disputa das quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, Estados Unidos e Chile terminaram essa sexta-feira, primeiro dia de disputas, com a série melhor-de-cinco empatada em 1 a 1. Embora o Chile tenha vencido o primeiro jogo, com González, o americano Roddick derrotou Massú à noite e igualou o placar do confronto. No primeiro jogo do dia, Fernando González virou para cima de James Blake e fechou a partida em 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (5/7), 0/6, 7/6 (6/2), 6/4 e 10/8, em quatro horas e meia de jogo. Na segunda partida, o americano Andy Roddick bateu o chileno Nicolas Massú por 3 sets a zero em duas horas e 42 minutos, com parciais de 6/3, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/5), e conseguiu empatar a série em 1 a 1. Neste sábado, será realizada a terceira partida do confronto Estados Unidos x Chile. Os irmãos Bob e Mike Bryan enfrentam Fernando González e Nicolas Massú nas duplas.