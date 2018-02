Estados Unidos e Romênia empatam pela Copa Davis O confronto Estados Unidos e Romênia pelo Grupo Mundial da Copa Davis de tênis está empatado por 1 a 1 após o primeiro dia, nesta sexta-feira, em La Jolla, na Califórnia. Mesmo jogando em casa, Andy Roddick tropeçou de novo pelo torneio (ele perdeu o jogo que eliminou os EUA da competição). Alegando sentir problemas estomacais, o tenista perdeu de virada para o romeno Andrei Pavel por 6/7, 2/6, 7/6, 6/2 e 6/4, em três horas e 43 minutos. A vitória americana no dia foi de James Blake, que venceu Victor Hanescu por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 e 6/2, em uma hora e 43 minutos. Neste sábado, jogam pelas duplas Bob e Mike Bryan contra Hanescu e Pavel. Outros jogos - O Chile vence a Eslováquia por 2 a 0, graças às vitórias de Fernando González, que bateu Michal Mertinak por 3 sets a 0 (parciais 7/6, 7/6 e 6/3) e de Nicolás Massú sobre Dominik Hrbaty por 3 sets a 1 (6/7, 6/3, 6/1 e 7/6). E a França fez 2 a 0 na Alemanha, com Sebastien Grosjean sobre Nicolas Kiefer (3 sets a 0, parciais 7/5, 7/6 e 6-0) e Richard Gasquet sobre Tommy Haas (3 sets a 2, parciais 1/6, 6/4, 6/4, 6/7 e 6-3).