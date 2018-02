Estados Unidos passam pela Romênia na Copa Davis A equipe norte-americana da Copa Davis fechou o duelo com a Romênia por 4 a 1, neste domingo, em San Diego, e avançou às quartas-de-final da Copa Davis. O adversário será o Chile. Os norte-americanos venceram os dois jogos deste domingo. Andy Roddick venceu Razvan Sabau por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/2. James Blake bateu Horia por 2 sets a 0, com 6/1 e 7/5. Os norte-americanos já venciam a série por 2 a 1, com vitórias de James Blake sobre Victor Hanescu, na sexta-feira, e da dupla Bob Bryan e Mike Bryan sobre Victor Hanescu e Horia Tecau, no sábado. A única vitoria romena foi a de Andrei Pavel sobre Andy Roddick, na sexta-feira.