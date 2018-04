Estadual tem domingo de definições

A cada ano ganha mais força o coro dos descontentes com a fórmula de disputa do Campeonato Paulista, que com sua fase de classificação de 19 rodadas é um convite ao desprazer. O fato de São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras terem obtido vaga nas quartas de final com a esperada antecedência deu mais força a esse coro, mas a penúltima rodada do Estadual será emocionante para vários clubes do interior - alguns deles brigam para ir ao mata-mata e outros, para escapar do rebaixamento.

O Paulista pode ter hoje a confirmação dos oito classificados para as oitavas de final. Linense, que receberá o Corinthians, e Bragantino, que vai visitar o Botafogo, ainda sonham em alcançar a fase eliminatória, mas para continuar sonhando é fundamental vencer. Essas duas equipes estão em posição bastante delicada e, caso sejam derrotadas, terão de se conformar em assistir às quartas de longe.

Do outro lado da classificação, a situação é um pouco diferente, já que a luta contra o rebaixamento certamente continuará na última rodada. Essa é uma ótima notícia para um time como o Mirassol, que está na região menos desejada da tabela, mas chegará à rodada final, no próximo fim de semana, com chance de escapar da degola mesmo que seja derrotado pela Ponte Preta.

Por falar na equipe de Campinas, ela tem bons motivos para levar a sério o jogo de hoje. Se derrotar o Mirassol, a Ponte poderá garantir um lugar entre os quatro primeiros colocados da fase de classificação. Com isso, jogará em casa nas quartas de final - uma vantagem e tanto em se tratando de uma fase disputada em um único jogo.

Corinthians e Palmeiras, os grandes que entrarão em ação hoje, têm a mesma motivação da Ponte: terminar a fase de classificação no grupo dos quatro primeiros. Embora ambos estejam mais preocupados com a Libertadores, eles não abrem mão de ganhar o Paulista e, para isso, sabem que jogar em casa nas quartas é fundamental.