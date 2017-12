Estatuto: governo criará um fundo O governo criará um fundo e liberará pelo menos R$ 300 milhões para projetos esportivos em 2005, de acordo com o relator da Comissão Especial do Estatuto do Desporto, deputado federal Gilmar Machado (PT-MG). "O incentivo será nos moldes do fundo já existente para a área cultural, da ordem de R$ 400 milhões", revelou. Gilmar Machado disse que o Estatuto do Desporto será colocado em votação no Congresso dia 15 de dezembro. Na próxima segunda-feira os relatores regionais terão reunião para elaboração do documento que será submetido ao Congresso.