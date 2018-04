Estrangeiros brigam por prêmio do torneio

Os paulistas dominaram a lista dos melhores do Brasileiro. Das 45 indicações ao prêmio da CBF, 27 são de jogadores ou técnicos que atuam em São Paulo - mais que todos os outros Estados somados. A premiação chega este ano à sua terceira edição e será entregue em cerimônia de gala no Teatro Municipal do Rio, dia 3 de dezembro. O são-paulino Rogério Ceni, o palmeirense Valdivia e o corintiano Felipe são as principais estrelas da premiação. Cada um recebeu três indicações. O domínio paulista na premiação é reflexo da tabela do campeonato, que tem três dos quatro clubes de São Paulo entre os líderes - a equipe do Morumbi já garantiu o título, enquanto Santos e Palmeiras aparecem com boas chances de se garantir na Libertadores. A exceção é o Corinthians, que, apesar de lutar para não ser rebaixado, viu Felipe receber três indicações. Mas no prêmio mais cobiçado, o de craque do campeonato, o domínio é estrangeiro: o chileno Valdivia e o uruguaio Acosta competem com Rogério Ceni, o único brasileiro com chance de ser aclamado como o melhor jogador da temporada no País. Em 2005, o craque foi o argentino Carlitos Tevez, do Corinthians. Em 2006, Rogério Ceni levou a melhor. Ele tenta o bi este ano e concorre também na categoria Craque da Galera, a única que leva em conta os votos dos torcedores - Valdivia e Felipe são os outros candidatos. Em todas as outras 14 categorias, os eleitores foram jogadores, técnicos e jornalistas ouvidos pela CBF. Eles elegeram os destaques de cada posição, que formarão a seleção do torneio. O São Paulo pode ter até nove jogadores nessa seleção, mais o técnico Muricy Ramalho. No total, o time soma 14 indicações, o dobro do segundo colocado, o Palmeiras.