Estrangeiros brilham em evento-teste da Paralimpíada

O primeiro dia de provas do evento-teste do triatlo e do paratriatlo na praia de Copacabana, no Rio, visando a Olimpíada e a Paralimpíada do próximo ano contou com o brilho do australiano Bill Chaffey. Em competição que contou pontos para o Circuito Mundial do paratriatlo, o dono de quatro títulos mundiais venceu a disputa do PT1.

Chaffey concluiu o percurso em 59min41, seguido pelo norte-americano Krige Schabort e pelo holandês Geert Schipper. Já o brasileiro Fernando Aranha foi o sétimo colocado.

Na categoria PT2, o russo Vasily Egorov venceu com o tempo 1h08min58, seguido pelo norte-americano Mark Barr e pelo britânico Andrew Lewis. Os brasileiros André Barbieri e Tiago Matthes chegaram na sexta e sétima posição, respectivamente.

Entre as mulheres, a vitória ficou com a norte-americana Hailey Danisewicz, com a marca de 1h24min37, à frente das compatriotas Melissa Stockwell e Allysa Seely. A brasileira Yasmin Martins foi a sexta colocada. Na categoria PT3, disputada por três brasileiros, quem se deu melhor foi Jorge Luis Fonseca com o tempo de 1h08min41.

Na categoria PT4, o alemão Martin Schulz triunfou com o tempo de 59min11, seguido do canadense Stefan Daniel e do francês Yannick Bourseaux. O brasileiro Marcelo Collet garantiu o décimo lugar. Já a britânica Lauren Steadman venceu entre as mulheres em 1h08min46, seguida pela norte-americana Grace Norman e pela também britânica Faye Mcclelland. A brasileira Tamiris Hintz concluiu a disputa em sexto lugar.

Na disputa da PT5, a Grã-Bretanha fez uma dobradinha na prova feminina, com Alison Patrick e Melissa Reid, que ficaram à frente da norte-americana Patrícia Walsh. Já a brasileira Ana Tércia Soares foi a nona colocada. O brasileiro José Luis Garcia Serrano venceu a disputa entre os homens em 1h08min23.

O evento-teste prossegue neste domingo com as disputas do triatlo, de caráter classificatório para a Olimpíada. A disputa feminina começará às 9 horas, enquanto a prova masculina terá inicio pevisto para as 12h30.