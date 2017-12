Estrangeiros dominam triatlo no Rio Os estrangeiros roubaram a cena neste domingo na etapa brasileira - a última da temporada - da Copa do Mundo de Triatlo, na orla de Copacabana, zona sul do Rio, sob frio e forte chuva. A portuguesa Vanessa Fernandes e o francês Cedric Deanaz conquistaram o título da prova carioca. Entre os competidores brasileiros, o cearense Antonio Marcos da Silva se destacou. Ele ficou em terceiro lugar. Mariana Ohata, de Brasília, foi a única do País a completar a prova feminina: terminou em 11º. Dmitry Gaag, natural do Casaquistão, que já havia conquistado por antecipação o título da Copa do Mundo, ficou em sétimo lugar no Rio. Com a quarta colocação na prova carioca, o ucraniano Volodomyr Polikarpenko assegurou o vice-campeonato. Único representante nacional no pódio, Antonio Silva explicou com detalhes o segredo do bom desempenho em Copacabana, já que partiu do terceiro pelotão de corredores e chegou entre os primeiros colocados, com tempo de 1h49m59. "Minha estratégia mais uma vez funcionou. Me poupei no ciclismo e guardei forças para dar o meu melhor na corrida, que sempre foi o meu forte. Este terceiro lugar mais uma vez tem sabor de vitória para mim", declarou o cearense, de 27 anos, cujo principal objetivo na carreira é o de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Agora, ele vai se concentrar para a disputa do último campeonato do ano: o meio-ironman em Fortaleza, sua terra natal, onde se sagrou campeão nesta temporada do Campeonato Brasileiro de Longa Distância. No feminino, o desempenho das brasileiras foi pífio. A paulista Carla Moreno, que lutava pelo bicampeonato - venceu a etapa carioca em 2003 -, teve problemas com o câmbio de sua bicicleta e abandonou a prova na terceira volta. Ana Boccanera não competiu por estar com febre e Sandra Soldan, outra atleta olímpica, se queixou de dores no glúteo e parou na primeira volta da corrida. Restou apenas Mariana Ohata, que a exemplo dos Jogos de Atenas, foi a única brasileira a completar o circuito. "Quando vi as meninas parando senti uma grande responsabilidade e me esforcei ainda mais", declarou a brasiliense. "Não esperava ficar entre as 15 primeiras. Foi uma boa surpresa." A alemã Anja Dittmer, campeã por antecipação da Copa do Mundo, não competiu por causa de uma forte gripe. A portuguesa Vanessa, de apenas 19 anos, liderou a primeira das quatro voltas e manteve o ritmo até o fim da prova. "Adoro competir no Rio. Não existe torcida como esta em nenhum outro lugar do mundo. Mesmo debaixo de chuva as pessoas não desanimaram e mostraram um grande carinho comigo", revelou. A etapa carioca foi disputada em distância olímpica: 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. A premiação total foi de US$ 65 mil para os 10 primeiros colocados em ambas categorias. Confira a classificaçã da prova feminina: 1) Vanessa Fernandes (Portugal) - 1h59m26 2) Liz Blatchford (Grã-Bretanha) - 1h59m47 3) Jill Savege (Canadá) - 2h00m00 11) Mariana Ohata (Brasil) - 2h02m57 E do masculino: 1) Cedric Deanaz (França) - 1h49m37 2) Mark Albert (Estônia) - 1h49m44 3) Antonio Marcos da Silva (Brasil) - 1h49m59