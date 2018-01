Estrangeiros dominam Volta de São Paulo O português Pedro Soeiro venceu nesta segunda-feira a terceira etapa da Volta do Estado de São Paulo de Ciclismo, que teve percurso de 108,7 quilômetros entre as cidades de São José dos Campos e Atibaia. E, ao ficar em segundo lugar no dia, o argentino Jorge Giacinti assumiu a liderança geral da prova. Pedro Soeiro completou o percurso desta segunda-feira em 2h42m47, mas não comemorou ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. ?Pensei que outro atleta tivesse vencido escapado?, explicou o ciclista português. Já o líder Jorge Giacinti sabe que ainda é cedo para administrar sua vantagem. ?A comemoração não pode demorar mais do que dez minutos, porque temos a consciência de que falta muita coisa pela frente. Estamos apenas no início da competição?, afirmou o argentino. E Jorge Giacinti está certo. A Volta de São Paulo vai até domingo, percorrendo boa parte do interior do Estado, com a presença de 130 ciclistas de 6 países diferentes. Nesta terça-feira acontece a etapa mais longa da prova, com os 219,2 quilômetros entre Atibaia e São Carlos.