Estrangeiros em quadra na Salonpas Cup Três equipes estrangeiras entram em quadra neste sábado pela segunda rodada do Salonpas Cup, no ginásio do Ibirapuera, com entrada franca: Club Proyecto Nacional, da República Dominicana; Havana Club, de Cuba, e All Star, da Bélgica. O Havana Club enfrenta o Club Proyecto Nacional, às 15 horas, enquanto o All Star encara a Finasa/Osasco - bicampeão da competição - às 17 horas. As duas partidas terão transmissão ao vivo pelo Bandsports. Para o técnico paulista Paulo Coco, enfrentar o time da Bélgica será complicado, uma vez que ele não conhece as atletas e o estilo de jogo da equipe. "O time do All Stars é um mistério. A Bélgica não está no circuito internacional, e isso dificulta saber qual a estratégia de jogo utilizada pela equipe. Na Internet, descobri que são atletas altas e algumas jogam na segunda divisão da Itália." Entre as atrações cubanas estão Martha Sanchéz e Yisel Cabrera, que são atletas olímpicas, além da experiente Yusleidis Herrera, também com passagem na seleção.