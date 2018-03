Estrangeiros lideram etapa da Volta do Rio Na terceira etapa da Volta de Ciclismo do Rio, que teve o percurso de 113,2 quilômetros entre as cidades de Conceição de Macabu e Nova Friburgo, os três primeiros colocados foram estrangeiros. O esloveno Mattej Murgeli (3h08m02s) chegou na frente, seguido do argentino Gonzalo Salas e do italiano Alessandro Bertuola. Os dois chegaram em 3h08m58s. O brasileiro mais bem colocado foi José Aparecido dos Santos, o Zezinho, que chegou na quarta colocação, também com 3h08m58s. Neste sábado será realizada a penúltima etapa da competição, que terá um percurso de 129,8 quilômetros entre Nova Friburgo e Niterói. Márcio May segue na liderança da competição (7h26m09s), seguido de Luís Amorin (7h26m24s) e de Breno Sidotti (7h26m28s).