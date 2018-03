Estreante vence etapa da Volta da França O argentino naturalizado espanhol Juan Antonio Flecha nunca havia participado da Volta da França, mas nesta quinta-feira venceu uma etapa, de 153,5 quilômetros (com tempo de 3h29m33s), de Narbonne a Toulouse. O norte-americano Lance Armstrong, líder da competição, foi o 29º colocado. Na 12ª etapa, nesta sexta-feira (47 quilômetros entre Gaillac e Cap Découverte), Lance Armstrong vestirá macacão inteiriço, com capuz, como usaram a velocista norte-americana Florence Griffith-Joyner na Olimpíada de Seul/88 e a meio-fundista australiana Cathy Freeman nos Jogos de Sydney/2000. Segundo a Nike, a aerodinâmica do traje permitiria ganhar um minuto a cada 50 quilômetros.