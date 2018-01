Estréia de Scheidt sofre adiamento Um problema na alfândega argentina, onde dois barcos canadenses ficaram retidos, provocou o adiamento da abertura do Campeonato Sul-Americano da classe Star, em Buenos Aires. A competição, o primeiro evento internacional do bicampeão olímpico Robert Schedit nesta categoria, irá começar apenas na quinta-feira. Depois de conquistar duas medalhas olímpicas de ouro e 7 títulos mundiais na classe Laser, Scheidt busca agora o mesmo sucesso na Star. Ao lado do proeiro Bruno Prada, ele venceu algumas competições no País e partiu para sua estréia internacional. Mas a abertura do Sul-Americano, prevista para acontecer nesta quarta-feira, ficou para quinta. Os barcos das duas duplas canadenses inscritas na competição ficaram retidos na alfândega e os demais participantes concordaram com o adiamento. ?Os velejadores não tiveram nenhuma culpa pelo ocorrido e não seria justo o campeonato começar porque eles já sairiam em desvantagem?, afirmou Scheidt. O Sul-Americano serve como preparação para o Mundial da Star, que também acontecerá em Buenos Aires, a partir de 12 de fevereiro. Serão duas regatas por dia, no total de 6, até sábado. ?O nível dos competidores é bastante forte, com duas duplas canadenses e duas norte-americanas, e a raia é a mesma do Mundial, em fevereiro. Vamos aproveitar para testar alguns equipamentos e estudar a troca de algumas velas?, disse Scheidt.