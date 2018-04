Estréia do novo uniforme será contra o Uruguai A CBF apresentou ontem, em Teresópolis, o novo uniforme da seleção brasileira, que será utilizado pela primeira vez na quarta-feira, diante do Uruguai, no Morumbi, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa de 2010. Uma das mudanças está nas meias, onde são colocadas lado a lado as cinco estrelas, que representam o pentacampeonato mundial. Uma gola verde homenageia o uniforme utilizado no Mundial de 1958, que ano que vem comemora-se seu cinqüentenário. Domingo, em Lima, contra o Peru, o uniforme ainda será o atual.