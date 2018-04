Estreia na temporada deixa Alison e Emanuel ansiosos

A dupla perdeu as duas primeiras etapas do Circuito Mundial, ambas na China (Fuzhou e Xangai), porque Alison estava com uma contusão na mão esquerda. Agora, porém, eles já treinam normalmente no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema (RJ), e estão ansiosos pela estreia.

"Por mim, teria voltado antes da hora para jogar já em Xangai. Foi o Emanuel que segurou a minha onda. Valeu a experiência dele e de toda a nossa comissão técnica para me deixar mais tranquilo. Lesões fazem parte da carreira de qualquer atleta e temos que manter a cabeça boa para fazer o que é certo", disse Alison.

"Confesso que nos preparamos muito para as duas primeiras do Circuito Mundial, na China. Infelizmente, aconteceu esse acidente com o Alison, o que atrapalhou um pouco os nossos planos. Agora é a nossa hora de estrear, com menos ritmo de jogo em relação aos demais, mas muito focados e motivados", avisou Emanuel.

Além de Alison e Emanuel, o Brasil terá mais três duplas na disputa do Grand Slam de Corrientes: Bruno Schmidt/Pedro Solberg, Ricardo/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe. Na chave feminina do torneio argentino, as brasileiras inscritas são Maria Elisa/Ágatha, Taiana/Talita, Lili/Bárbara Seixas e Maria Clara/Carol.