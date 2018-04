Estrela sueca fatura ouro no heptatlo A sueca Carolina Kluft, de 21 anos, conquistou neste sábado a medalha de ouro no heptatlo (conjunto de sete provas de atletismo) ao somar 6.952 pontos. A prata ficou com Austra Skujyte, da Lituânia, com 6.435 pontos , e o bronze com a inglesa Kelly Sotherton, com 6.424. Famosa na Suécia, onde foi eleita a melhor esportista em 2002 e 2003, e estrela emergente da Federação Internacional de Atletismo, Carolina contou com a torcida de dezenas de suecos no Estádio Olímpico de Atenas, entre eles o rei Gustavo e a rainha Silvia.