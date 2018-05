Estrelas chegam a São Paulo para disputar São Silvestre

São Paulo começa a viver o clima da 85.ª edição da São Silvestre, que será disputada nesta quinta-feira por ruas e avenidas da capital. A maioria dos participantes brasileiros e estrangeiros do pelotão de elite desembarcou nesta terça-feira na cidade.

Veja também:

Jovens atletas lutam para surpreender na São Silvestre

ESPECIAL - Conheça o percurso da corrida

Entre as estrelas internacionais da competição estão os quenianos Robert Cheruiyot, tricampeão da São Silvestre, James Kwambai, atual vencedor e Elias Chelimo, campeão da Maratona de São Paulo e da Meia Maratona do Rio.

A prova feminina terá Margaret Okayo, bicampeã da Maratona de Nova York e bicampeã e recordista da Meia Maratona do Rio e a sérvia Olivera Jevtic, bicampeã da prova paulistana do último dia do ano.

Entre os brasileiros, os destaques são Marizete dos Santos, Maria Zeferina Baldaia, Sueli Pereira da Silva e Cruz Nonata. Marily dos Santos, outra favorita da prova, chegou a São Paulo no domingo e já iniciou os treinos na capital.

No masculino, Giomar Pereira da Silva, João Ferreira Lima (João da Bota), Raimundo Aguiar e Domingos Nonato da Silva têm chegada prevista para esta terça, e devem iniciar os treinos no Parque do Ibirapuera tão logo cheguem à capital.

A prova feminina terá início às 16h30 de quinta-feira. O evento masculino começará às 16h47. A largada será dada em frente ao Masp e a chegada ocorrerá em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, ambas na Avenida Paulista.