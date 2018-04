Estrelas de todo mundo se curvam ao craque brasileiro O que Pelé, o tenista espanhol Rafael Nadal e astros do futebol internacional, como o argentino Lionel Messi e o português Figo, têm em comum? Todos são fãs declarados de Ronaldo. Durante o programa "Domingão do Faustão" de ontem, o brasileiro sentiu o gostinho do que é ser ídolo dos ídolos. "Sempre admirei muito o Ronaldo. Pena que sua carreira tenha chegado ao fim", afirmou Nadal, que mostrava orgulhoso uma foto que tirou ao lado do Fenômeno quando ele ainda jogava pelo Barcelona.