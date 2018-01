Estrelas do atletismo competem em Belém Maurren Higa Maggi, Jadel Gregório e Claudinei Quirino são apenas alguns dos destaques brasileiros que estarão em Belém neste fim de semana, para o GP Brasil de Atletismo, que acontece no domingo. Ao lado dos brasileiros, competirão vários outros destaques, principalmente dos Estados Unidos e do Quênia. São eles Brian Lewis, ouro com o 4X100 m em Sydney/2000 além de prata em Atlanta/96; Darvis Patton, quarto no ranking mundial dos 200 m; David Krummenacker, campeão mundial indoor dos 800 m este ano, em Birmingham; Mark Clear, bronze dos 100 sobre barreiras em Sydney/2000 e prata em Atlanta/96. E também Joseph Mwengi Mutua, sexto do ranking mundial dos 800 m; Robert Rono, oitavo no ranking mundial dos 1.500 m. Das mulheres, vêm atletas como Amy Mbacke Thiam, do Senegal, ouro nos 400 m do Mundial Indoor este ano, e Sandra Glover, dos Estados Unidos, segunda do ranking dos 400 sobre barreiras, dentre outras.