Estrelas dos EUA fora do Meeting de Osaka Dois dos principais velocistas dos EUA, Marion Jones e Tim Montgomery, anunciaram nesta quarta-feira que não vão participar do Meeting de Osaka, dia 8 de maio, na cidade japonesa. Segundo os empresários dos atletas, eles não dispõem de sua melhor forma e preferiram não disputar uma competição com problemas de fuso horário. Ambos estão envolvidos no escândalo de doping do laboratório Balco. Na segunda-feira, o jornal San Jose Mercury News informou que tanto Jones quanto Montgomery figuram na lista dos 27 atletas que teriam recebido a substância dopante tetrahidrogestrinona (THG) da Balco, segundo investigação federal. Em compensação, Maurice Greene, bicampeão olímpico dos 100 metros, e Allen Johnson, tetracampeão do mundo e campeão olímpico em 1996 dos 110 metros com barreira, confirmaram presença na competição.