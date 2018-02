Estrelas se emocionam com a Tocha Depois de mais de três horas do revezamento, a Tocha Olímpica que está no Rio de Janeiro neste domingo, já passou pelas mãos de algumas das maiores personalidades do esporte no Brasil. Os jogadores de basquete Oscar e Janeth, a jogadora de vôlei Ana Moser, o velocista Robson Caetano e os ex-jogadores Zico e Romário, entre outros. Zico - um dos maiores jogadores da seleção brasileira e do Flamengo, e hoje técnico da seleção do Japão - estava emocionado por participar do revezamento. ?Este é um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Se me faltava alguma coisa na minha carreira, agora não falta nada?, disse Zico. Romário - que ontem voltou a jogar no time do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, depois de um período afastado por contusão - também estava emocionado. ?É a primeira vez na minha vida que pego uma tocha. Estou muito honrado?, disse Romário, campeão mundial em 94. ?Adorei a sensação?, disse o ex-jogador Oscar ao comentar o que sentiu ao carregar o símbolo olímpico. Ele chegou até mesmo a atender pedidos do público, que queria tocar na peça. ?Muita gente queria só tocar e eu não consegui dizer não?, justificou ele, que é considerado um dos maiores jogadores de basquete do Brasil em todos os tempos. Oscar disse que a escolha de muitos ex-atletas para carregar a tocha foi plenamente justificada. ?Muita gente que esteve neste revezamento deu o sangue para o Brasil?, argumentou Oscar.