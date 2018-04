Estudo mostra problemas nos estádios

Os estádios do Brasil não têm hoje as condições exigidas pela Fifa para sediar uma partida de Copa do Mundo. Um estudo do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia (Sinaenco) realizado em 29 estádios de 17 capitais brasileiras mostra uma realidade alarmante: 95% dos banheiros estão em condições ruins ou péssimas, 60% dos estádios apresentam pontos cegos que reduzem a visibilidade do campo, 30% possuem uma arquitetura de aspecto agressivo (com grades e fossos favorecendo acidentes nas arquibancadas) e 11% registram orientação solar incorreta, que prejudicam não só torcedores, como também os atletas. De acordo com o arquiteto Vicente de Castro Mello, responsável pelo estudo, um dos maiores problemas enfrentados pelos estádios é o de falta de empenho de manutenção. "Há uma cultura já enraizada, que defende apenas mudanças imediatistas que não interfiram na estrutura do estádio", critica Castro Mello. "Na grande maioria dos casos a mudança precisa ser radical." A pesquisa aponta os cinco piores estádios do País e a surpresa negativa fica com o Mineirão, em Belo Horizonte, eleito como o segundo pior, atrás apenas da Fonte Nova, em Salvador. O estádio mineiro deve ser o palco para o confronto entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa de 2010 em julho do ano que vem. "No Mineirão, o placar eletrônico fica dentro da arquibancada, há ainda pilares que diminuem a visibilidade e sanitários precários", cita Castro Mello. De acordo com Paulo Schettino, presidente da Federação Mineira de Futebol, o estádio será fechado em agosto de 2008 para reformas. Entre os melhores estádios estão Maracanã, Morumbi e Arena da Baixada.