Etapa brasileira do WCT deve recomeçar neste domingo Depois de cinco dias seguidos de adiamento, a etapa brasileira do WCT deve recomeçar neste domingo, na Praia da Vila, em Imbituba, litoral de Santa Catarina. A previsão é de que a falta de ondas boas acabe e que os surfistas possam, enfim, cair no mar. A etapa brasileira do WCT, a elite do surfe mundial, tem prazo até quarta-feira para terminar, sendo que a competição ainda precisa de mais dois dias e meio de disputa para poder apontar o seu vencedor. Até agora, apenas na abertura do campeonato, na última segunda, foram realizadas todas as baterias previstas. Depois, na terça, a falta de ondas parou a repescagem no meio. ?Foi um cancelamento estratégico hoje, até porque as previsões são animadoras por estarem realmente acontecendo. Hoje era o dia de menores ondas mesmo, no domingo ainda amanhece pequeno, mas as ondas vão subir durante o dia?, garantiu Xandi Fontes, diretor da etapa brasileira. Assim, se as ondas deixarem, a etapa irá recomeçar neste domingo com a disputa da 8ª bateria da repescagem. Por enquanto, seis brasileiros já estão garantidos na terceira fase: Victor Ribas, Peterson Rosa, Marcelo Nunes, Raoni Monteiro, Odirlei Coutinho e Jihad Kohdr. Mas quatro ainda podem chegar lá: Yuri Sodré, Pedro Henrique, Adriano de Souza e Paulo Moura.