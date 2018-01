Etapa da Holanda é o primeiro desafio do Brasil no vôlei de praia em 2018

O ano mal começou e a temporada de 2018 do vôlei de praia terá o seu início já nesta quarta-feira. A cidade de Haia, na Holanda, receberá até este domingo uma etapa de nível quatro estrelas do Circuito Mundial e os confrontos serão em quadra coberta e climatizada por conta do inverno europeu. Seis duplas brasileiras estarão em ação.

No naipe masculino, o Brasil será representado por Vitor Felipe e Guto, dupla formada no meio de 2017 e que conquistou duas pratas no Circuito Brasileiro em três torneios disputados, e Pedro Solberg/George, juntos pelo mesmo período e que levaram a medalha de prata em Itapema (SC), também no tour nacional. Eles entram em quadra a partir desta quinta-feira, direto na fase de grupos.

O naipe feminino contará com quatro duplas brasileiras. Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Taiana/Elize Maia partem da fase de grupos, a partir desta quinta-feira. Já Maria Elisa e Carolina Solberg, campeãs da etapa de Haia em 2017, disputam o classificatório nesta quarta. Vencendo duas rodadas eliminatórias, elas se juntam aos demais times na fase de grupos.

O torneio em Haia será disputado em quadras cobertas, montadas em um ginásio climatizado, iniciando a temporada em janeiro pela primeira vez na história. Os jogos serão disputados no complexo esportivo de Zuiderpark com todas as quadras em local fechado, já que a temperatura na cidade está próxima de 5ºC. A arena já recebeu etapas da Liga Mundial de vôlei e edições da Copa Davis, de tênis.

Em 2017, alguns jogos da primeira fase foram disputados no ginásio, mas as partidas principais aconteceram em arena ao ar livre. Desta vez, todas as disputas serão na quadra montada sobre o piso da arena.

O Circuito Mundial em 2018 mantém a classificação de etapas pelo número de estrelas (uma a cinco), diferenciando os torneios pelo número de pontos no ranking e premiação oferecida aos times. Até o momento 38 etapas estão confirmadas, além do World Tour Finals, que reúne apenas os melhores times ao final da temporada.

O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial em ambos os naipes, com Larissa/Talita e Evandro/André Stein. Após a etapa de Haia, a segunda parada ocorre em Shepparton, na Austrália, em um torneio de uma estrela disputado de 1 a 4 de fevereiro, mas que não contará com duplas brasileiras.