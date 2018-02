Etapa do Brasil Olímpico será em SP A 4ª etapa do Circuito Brasil Olímpico será em São Paulo, em uma arena multiesportiva montada ao lado do Centro Olímpico do Ibirapuera, no Parque das Bicicletas. Entre os dias 15 e 22 serão disputadas as competições de judô (feminino), boxe, levantamento de peso, esgrima, ginástica artística (feminino), tae-kown-do e lutas.