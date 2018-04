Etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia terá estreia de 5 brasileiros

No masculino, são cinco duplas brasileiras inscritas. Quatro delas começam o torneio pelo country cota, brigando por três vagas na qualifying. Além dos veteranos Bruno e Hevaldo, de 36 anos, vice-campeões do Circuito Brasileiro na última temporada, brigam por espaço Luciano/Léo Vieira e Márcio/Saymon, parcerias formadas por um veterano e um garoto. Quase desconhecidos, os capixabas André Stein e Vinícius Freitas também se inscreveram.

"Estamos muito empolgados e motivados pelo fato de jogarmos representando nosso país no Circuito Mundial. É o sonho de todo garoto que começa a praticar um esporte", comenta Léo Vieira, de apenas 23 anos.

Álvaro Filho e Vitor Felipe, a quarta dupla do Brasil no momento, está garantida na chave principal. Eles buscam pontos para subir no ranking e ganharem a prioridade de se inscreverem nas chaves principais das etapas de Grand Slam e Major, que valem para o ranking olímpico brasileiro.

MULHERES - No feminino, o Brasil terá duas duplas novas começando no qualifying. Duda, de 16 anos, já jogou com Lili e vinha formando parceria com Carol Horta. Agora, suas duas ex-companheiras foram um time: Lili/Carol Horta. A menina sergipana, grande revelação do vôlei de praia brasileiro, estreia em Lucerna sua nova companheira, Elize Maia.

"Estou feliz com essa parceria. A Elize Maia está em um momento excelente e poderá passar experiência. Passei uma semana treinando ao lado dela no Rio de Janeiro e estamos empolgadas com esse começo", aposta Duda, que mudou de posição. Antes defensora, agora ela vai jogar no bloqueio. Elize Maia chegou ao vôlei de praia por convite da CBV, jogando com Fernanda Berti (hoje parceira de Taiana). No Circuito Brasileiro, fez dupla com Jozi.