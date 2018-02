Etapa do Troféu Brasil de triatlo na USP O Troféu Brasil de triatlo terá sua penúltima etapa (de sete) neste sábado, a partir das 9h30, na raia olímpica da USP, nas distâncias olímpicas: 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e dez de corrida. No masculino, a liderança é de Juraci Moreira, que tem 589,25 pontos contra 520,75 de Santiago Ascenço. Dentre as mulheres, a argentina Maria Soledad Omar lidera. Pelo Brasil, destaque para Gisele Bertucci, vencedora na prova passada, e Carla Moreno, que vem do Mundial do Japão e a etapa chinesa da Copa do Mundo. A última etapa será em Santos, em 4 de dezembro.