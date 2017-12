Etapa do WCT sofre novo adiamento Mais um dia com ondas pequenas em Florianópolis. Com isso, foi adiada mais uma vez a realização da segunda rodada da etapa brasileira do WCT, a primeira divisão do surfe mundial. Os surfistas não puderam competir na sexta-feira e muito menos neste sábado - agora, a expectativa é de disputa na manhã de domingo. Até agora, houve apenas um dia de competição em Florianópolis. Foi na quinta-feira, quando os surfistas disputaram a primeira rodada da etapa do WCT.