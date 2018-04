Eterno campeão

Quando Michael Schumacher deixou o box do circuito de Barcelona dentro do cockpit da Ferrari fazia exatamente um ano e 22 dias que ele não pilotava um F-1. Desde o GP do Brasil do ano passado em Interlagos. Com 5 quilos a mais no peso, uma barriguinha típica de pescador domingueiro, ele deu 64 voltas junto com outros 19 pilotos representando as 11 equipes que disputam o Mundial e terminou o dia com o primeiro tempo. Como é possível manter a sensibilidade de um piloto em atividade depois de tanto tempo afastado? Tem de ser levado em conta o fato de os carros usados no treino não terem mais o controle de tração, o que traz mais dificuldades a quem está em atividade do que a um piloto aposentado há um ano e com a experiência de Schumacher, que pilotou numa época em que os carros não tinham todos os dispositivos eletrônicos atuais. Mesmo assim, as reações no comando do carro teriam de ser prejudicadas pelo longo afastamento e até pelo preparo físico que já não é o mesmo dos tempos de atleta. E para que ninguém pensasse que o tempo obtido no primeiro dia de treino havia sido obra do acaso, no dia seguinte o alemão repetiu a façanha e terminou de novo em primeiro, baixando 436 milésimos e marcando 1m21s486, apenas 420 milésimos acima do recorde da pista na atual configuração, que é de David Coulthard, com 1m21s066. Houve até um fato curioso no segundo dia de treinos, que foi uma volta do Schumacher em 1m19s603, quase dois segundos abaixo do recorde, o que era claramente impossível. Logo se percebeu que o alemão acabou errando e cortando a chicane do último trecho, tanto que os 2 segundos foram ganhos apenas na última parcial. Mas, por se tratar de Schumacher, até as equipes rivais (McLaren, BMW e Red Bull) registraram o tempo do alemão como oficial. Ao contrário da própria Ferrari, que desconsiderou o tempo da volta. Schumacher sempre surpreende. Em 1999, quando fraturou a perna em julho, em Silverstone, e voltou a correr na penúltima etapa do campeonato, na Malásia, para tentar ajudar Eddie Irvine na luta pelo título contra Mika Hakkinen, Schumacher deu um show. Fez uma das melhores corridas da vida, liderou como quis e, no finalzinho, deu a vitória de presente a Irvine, como se esperava. Só que este episódio não pode ser uma referência ao que aconteceu esta semana nos treinos de Barcelona. Em 1999, embora até admita ter pensado em parar de correr por insistência da mulher, Corina, Schumacher era bicampeão, mas ainda não tinha conquistado um título mundial pela Ferrari. A motivação estava em alta. Tanto que, a partir daí, ele conquistou 5 títulos ao lado da Ferrari e viveu seu melhor período na F-1. Portanto, quando se procura motivos que expliquem a surpresa dos treinos de Barcelona, conclui-se que a única coisa impossível mesmo é explicar Michael Schumacher. O controle de tração está deixando a F-1 depois de sete anos. Por isso Schumacher foi chamado pela Ferrari. A avaliação feita pelo alemão vai ser de grande utilidade para a equipe neste novo desafio. Mas o bom desempenho do pentacampeão já está sendo útil. Ontem, último dia desta série de treinos, Felipe Massa estabeleceu um novo recorde da pista (1m21s044), baixando em 22 milésimos o recorde anterior de Coulthard. O Mundial de 2008 começa bem para a Ferrari.