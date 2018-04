Etiene bate recorde sul-americano e se garante na semifinal em Doha

O Mundial de Natação em Piscina Curta começou positivo para a seleção brasileira. Nesta quarta-feira, em Doha (Catar), Etiene Medeiros bateu o recorde sul-americano dos 100 metros costas e avançou à semifinal da competição, que será realizada à noite (tarde no Brasil). Além dela, outros quatro nadadores e o revezamento 4x100 metros livre avançaram das eliminatórias, mas só o revezamento nada final ainda nesta quarta.

Na melhor fase da carreira, a pernambucana do Sesi marcou 57s36 na fase eliminatória e melhorou o recorde que havia batido em setembro, em Guaratinguetá (SP), quando venceu Troféu o Julio Delamare em 57s53. A "dama de ferro" Katinka Hosszu, húngara que promete uma chuva de medalhas, foi a mais rápida da manhã em Doha com 55s70, batendo o recorde do Mundial.

Tão bem quanto Etiene foi Felipe França. O nadador, que vive nova fase da carreira no Corinthians, nadou fácil para fazer o segundo melhor tempo das eliminatórias nos 100 metros peito, com 57s13. O tempo do Maria Lenk (56s25) ainda é o melhor do mundo e faz dele o favorito para o ouro em Doha. A prova tem semifinal ainda nesta quarta e final na quinta. João Gomes Júnior não foi bem e terminou no 23.º lugar, com 59s05, eliminado.

Cesar Cielo caiu pela primeira vez na piscina para nadar o revezamento 4x100 metros livre e ajudar o Brasil a se classificar para a final com o segundo melhor tempo (3min07s84), atrás apenas da Itália. França, EUA, Rússia, Austrália, Japão e Bélgica também estão na decisão de logo mais.

Dentre todos os nadadores que nadaram durante o revezamento, Cielo foi o mais rápido, completando seus 100 metros em 45s53. O campeão olímpico, porém, ainda não tem participação garantida na final - só nadará se considerar que o Brasil tem chances de medalha. Henrique Martins, Alan Vitória e Henrique Rodrigues também nadaram pela manhã. João de Lucca é favorito para substituir Cielo caso haja necessidade.

João, aliás, não conseguiu se classificar para a final dos 200 metros livre. Pela manhã, o bicampeão universitário norte-americano da prova (em piscina de jardas) fez apenas o 19.º tempo (1min44s00). Nicolas Oliveira tinha índice, mas preferiu não ir a Doha. Gustavo Godoy, seu substituto, acabou no 29.º lugar (1min46s05).

Medalhista de bronze no último Mundial, Guilherme Guido passou à semifinal dos 100m costas com o 11.º tempo (51s05), abaixo dos 50s28 do José Finkel. Nicholas Santos e Marcos Macêdo também voltam à piscina à noite, para a semifinal dos 100m borboleta. Nas eliminatórias, Nicholas foi o 13.º mais rápido (50s86), enquanto o futuro médico marcou 50s76 e ficou em 11.º.

Na prova de 50m peito, Ana Carla Carvalho nadou mesmo sem ter feito o índice exigido pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos), aproveitando que está em Doha para o revezamento, e foi a 23.ª melhor, com 30s94, entre 64 atletas. Por 22 centésimos não foi à semifinal.

Dez anos após faturar medalha no Mundial de Indianápolis (EUA) aos 17 anos e pintar como grande revelação da natação brasileira, Lucas Salatta foi o 23.º nas eliminatórias dos 100m costas, com 52s08. Há cinco anos ele não nadava uma grande competição.

ESTRELAS

Fortíssima candidata ao posto de grande nome do Mundial de Doha, Hosszu começou arrasadora. Bateu o recorde do campeonato não apenas nos 100m costas, mas também nos 400m medley. Nos 200m borboleta, se aproximou da marca com o melhor tempo das eliminatórias. À tarde, também deve nadar a final do revezamento 4x200m livre.

Destaque no masculino, Ryan Lochte fez o terceiro melhor tempo nas eliminatórias dos 100m borboleta e passou raspando à final dos 200m livre, com o oitavo melhor tempo - o norte-americano Conor Dwyer ficou de fora.