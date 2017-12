Etíope bate recorde mundial dos 5 mil metros na Noruega

A etíope Meseret Defar quebrou, nesta sexta-feira, o recorde mundial dos 5 mil metros durante a disputa da primeira etapa da Golden League de atletismo, em Oslo (Noruega). Com o tempo de 14min16s63, a africana baixou em quase 10 segundos a sua própria marca obtida em Nova York, no ano passado - 14min24s53. A segunda colocada na prova foi a queniana Vivian Cheruiyot, que também conseguiu um tempo abaixo do recorde anterior de Defar - 14min22s51. A medalha de bronze foi para outra queniana, Jepleting Prisca Ngetich, com o tempo de 14min44s51. Outro destaque do dia em Oslo foi a vitória do jamaicano Asafa Powell na tradicional prova dos 100 metros rasos. Dono do recorde mundial de 9s77, estabelecido em 2005, Powell venceu a etapa norueguesa com o tempo de 9s94. Essa é a segunda vitória do jamaicano na temporada - há duas semanas, em Belgrado (Sérvia), ganhou com a marca de 9s97. "É um tempo que me deixa satisfeito. Gosto desta pista e do caloroso apoio do público", disse Powell. O português Francis Obikwelu, bicampeão europeu, foi o segundo colocado, com o tempo de 10s06. O britânico Marlon Devonisch ficou com a medalha de bronze ao cravar 10s08.