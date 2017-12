Etíope bate recorde mundial feminino dos 5 mil metros A corredora etíope Meseret Defar bateu o recorde mundial dos 5 mil metros ao terminar a prova no Grand Prix Reebok, realizado em Nova York, neste sábado, com o tempo de 14min24s53. A marca anterior pertencia à turca Elvan Abeylegesse e foi estabelecida em 2004, de 14min24s68. Defar ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas nos 5 mil metros, e em 2005 ficou em segundo no Mundial da modalidade, em Helsinque, na Finlândia.