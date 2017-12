Etíope Bekele abandona, fica sem recorde e vê compatriota levar Maratona de Dubai

O etíope Kenenisa Bekele, lenda vida do atletismo em provas de longa distância, fracassou na sua almejada tentativa de bater o recorde mundial na Maratona de Dubai, realizada nesta sexta-feira, onde a vitória ficou com o seu compatriota Tamirat Tola.

Bekele acabou abandonado a prova por motivo de lesão depois de ter chegado à cidade dos Emirados Árabes Unidos como grande favorito e com uma missão muito clara: quebrar o recorde mundial da maratona, cuja distância é de 42,195km. Porém, ele nem teve como cruzar a linha de chegada e não ficou nem perto de ameaçar a marca histórica estabelecida pelo queniano Dennis Kimetto, que cravou 2h02min57 em setembro de 2014.

As coisas começaram a se complicar para Bekele já no início da Maratona de Dubai, na qual sofreu uma queda e perdeu o contato com o pelotão de elite no 10º quilômetro da prova, antes de abandonar a mesma no 23º com dores na panturrilha esquerda.

Anteriormente, Bekele havia fica a seis segundos do recorde mundial na Maratona de Berlim, em setembro do ano passado, e fixou como objetivo para 2017 poder quebrar a marca mundial da prova mais longa do atletismo.

Aos 34 anos de idade, o etíope está priorizando desde 2014 as maratonas depois de uma consagradora carreira nas provas de fundo, de 5.000 e 10.000 metros. Nestas disputas, ele conquistou três ouros olímpicos e subiu ao topo do pódio por cinco vezes em Mundiais.

Essa é a segunda vez que Bekele abandona a Maratona de Dubai por causa de lesão. Há dois anos, ele também deixou a prova pouco depois de completar o quilômetro 30 da prova árabe.

Desta vez, sem ter o favorito em condições de buscar a vitória, o etíope Tamirat Tola, de 25 anos, venceu ao cruzar a linha de chegada com o tempo de 2h04min11s, melhorando o seu recorde pessoal da distância em dois minutos. O segundo e o terceiro lugares ficaram respectivamente com os também etíopes Mule Wasihun e Sisay Lemma, com os tempos de 2h06min46s e 2h08min04s.

Já a vencedora da prova feminina em Dubai foi Worknesh Degefa, também da Etiópia, que festejou o melhor resultado de sua carreira ao terminar a prova em 2h22min36s. E o pódio também foi 100% etíope nesta disputa, com as suas compatriotas Shure Demise (2h22min57s) e Yebrgual Melese (2h23min13s) conquistando respectivamente a segunda e a terceira colocações.