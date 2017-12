Etíope de 23 anos vence em Dubai com 9º melhor tempo da história das maratonas Tesfaye Abera, de apenas 23 anos, colocou seu nome na história das maratonas ao vencer em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta-feira. O etíope completou a prova em 2h04min24, assumindo o nono lugar do ranking histórico da distância, o terceiro do seu país. Só corredores da Etiópia e do Quênia ocupam as 47 primeiras posições.