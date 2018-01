Etíope ganha dois ouros no Mundial de cross country Terminou neste sábado o 34º Mundial de Cross Country, em Fukuoka, no Japão. O etíope Kenenisa Bekele confirmou novamente sua condição de favorito: ganhou a prova de 12 quilômetros com o tempo de 35min40s, tornando-se pentacampeão mundial dessa prova e da prova curta (quatro quilômetros), que venceu no sábado. Oito brasileiros participaram neste domingo do Mundial. Nos 12 quilômetros, o mais bem colocado foi Sérgio Celestino da Silva - em 73º, com 38min22s.