Etíope ganha maratona feminina de Tóquio A etíope Elfenesh Alemu aganhou hoje a maratona de Tóquio, quase três minutos e meio à frente da japonesa Naoko Takahashi, campeã olímpica em Sydney, em 2000. Participaram da prova 2.500 atletas. Alemu, de 28 anos, sexta colocada no Mundial de Paris, em agosto, cruzou a linha de chegada em 2h24m47s, seguida de Takahashi com 2h27m21s e da também japonesa Kiyoko Shimahara com 2h31m10s.