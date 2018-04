Etíope Hailu Mekonnen vence Maratona de Tóquio O etíope Hailu Mekonnen venceu a Maratona de Tóquio, neste domingo, ao completar o circuito japonês em 2h07min35s. O queniano Kenyan Paul Biwott chegou em segundo, com o tempo de 2h08min17s, seguido do japonês Yuki Kawaguchi, com 2h08min37s.