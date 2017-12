Etíope vence a Maratona de Nova York O etíope Tesfaye Jifar foi o vencedor da Maratona de Nova York, disputada neste domingo, com o tempo de 2h7min43s. A marca é o novo recorde da prova, superando em 18 segundos a tempo conseguido por Juma Ikangaa, da Tanzânia, em 1989. Jifar, que disputou a prova pela primeira vez e começou a correr maratonas há apenas três anos, cruzou a linha de chegada no Central Park com mais de 20 segundos de vantagem sobre o queniano Japhet Kosgei, segundo também na prova do ano passado. O terceiro lugar foi do também queniano Rodgers Rop. Entre as mulheres, a vencedora foi a queniana Margaret Okayo, que havia terminado em terceiro no ano passado. Jifar, de 25 anos, dedicou a vitória às vítimas dos atentados ao World Trade Center, no dia 11 de setembro. Temendo novos ataques, a prova foi realizado sob um severo esquema de segurança. Em outra maratona realizada neste domingo, em Atenas, sede dos próximos Jogos Olímpicos, o vencedor foi o queniano Noah Bor, com o tempo de 2h19min26s, seguido do favorito e também queniano Frederick Cheruiyot. Sonja Krolik-Oberem foi a ganhadora entre as mulheres. A alemã completou a prova em 2min36s15, quatro minutos à frente da russa Albani Ivanova.