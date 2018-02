Etíope vence e é bi no Cross Country O etíope Kenenisa Bekele conquistou um bicampeonato no Mundial de Cross Country, neste domingo, em Lausane, Suíça. Ganhou as corridas curta e longa, com 11min01s nos 4 km e 35min56s nos 12 km. Do Brasil, Clodoaldo Gomes da Silva (Symap) foi 51.º na corrida curta (11min59s) e Edna Kaline de Oliveira Santos (AABB, Currais Novos/RN) foi a 80.ª na categoria juvenil 6 km (25min10s). Quênia e Etiópia ficaram com os dois primeiros lugares nas seis provas.