Etíope vence maratona de Edmonton O etíope Gezahegne Abera conquistou a primeira medalha de ouro do Mundial de Atletismo de Edmonton, com a vitória na maratona, que terminou na madrugada deste sábado, no Commonwealth Stadium. Abera, que também ganhou o ouro na Olimpíada de Sydney, no ano passado, fez o percurso de 42 quilômetros e 195 metros em 2h12m42s, derrotando o queniano Simon Biwott por apenas um segundo de diferença nos 200 metros finais da prova. A medalha de bronze ficou para o italiano Stefano Baldini. O representante brasileiro na maratona, Leonardo Vieira Guedes, ficou na 71ª posição, com o tempo de 2h43m11.