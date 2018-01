Etíope vence maratona de Turin O corredor etíope Alemayhu Simeretu ganhou hoje a Maratona de Turin pelo segundo ano consecutivo, completando os 42,2 quilômetros do percurso em 2h7m44, com mais de um minuto de vantagem sobre o italiano Stefano Baldini. O terceiro colocado foi o queniano Willy Cheruiyot, seguido por seu compatriota John Moiben e o italiano Sergio Chiesa. A italiana Tiziana Alagia ganhou a prova entre as mulheres com o tempo de 2h27m53, quase dois minutos de vantagem sobre sua compatriota Sara Ferrari. A portuguesa Fatima Silva chegou em terceiro lugar.