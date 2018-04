Etiópia dispensa todos os integrantes do comitê antidoping do país Alertada sobre a possibilidade de punições por conta da situação precária do programa de combate ao doping do país, a Federação Etíope de Atletismo decidiu tomar uma atitude. Nesta terça-feira, a entidade anunciou a dispensa de todos os dirigentes que integravam o comitê responsável pelo programa.