Etiópia fica com ouro nos 10.000 metros O etíope Keneninsa Bekele conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro para seu país na prova dos 10.000 metros. Ele finalizou a corrida em 27m05s10, novo recorde olímpico. Com a prata ficou o também etíope Sileshi Sihine, em 27m09s39. O bronze foi para a Eritréia, com Zersenay Tadasse finalizando a prova em 27m22s57.