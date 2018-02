Etoile elimina o Pachuca O Etoile Sahel provocou a primeira surpresa no Mundial de Clubes da Fifa, ontem, em Tóquio: o time da Tunísia eliminou o Pachuca, do México, com uma vitória por 1 a 0 e se classificou para enfrentar o Boca Juniors, da Argentina, nas semifinais. O gol foi do meia Narry, aos 25 minutos do segundo tempo. Hoje, o Urawa Red Diamonds (Japão) enfrenta o Sepahan (Irã). O vencedor jogará contra o Milan.