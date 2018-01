´Eu não tenho nada a provar´, diz Popó após derrota nos EUA ?Eu não tenho nada a provar. Sou quatro vezes campeão mundial, feito inédito no Brasil. E ainda quero o cinturão do Conselho Mundial de Boxe.? Foi desta forma que Acelino Popó Freitas reagiu à derrota para o norte-americano Juan Diaz, sábado à noite, no ringue do Foxwoods Casino, por nocaute técnico no oitavo assalto. Com o olho direito bastante inchado, o ex-campeão mundial dos leves, versão Organização Mundial de Boxe, recebeu o estadao.com.br em sua suíte no sexto andar, nos Estados Unidos. ?Só por estar aqui, já sou um vencedor.? estadao.com.br: Como foi a luta? Popó: Como esperava. O Diaz não parou um minuto de atacar e me surpreendeu com o jab, que não é sua característica. Você também sentiu um golpe na linha de cintura? É, ele pegou forte e me abalou um pouco, diminuindo meu ritmo. Você acertou bons golpes, mas não teve seqüência para conseguir o nocaute... O Diaz vem muito para cima. Ele segurou a esquerda o tempo todo, com medo da minha direita. E sempre que eu o acertava, ele vinha para cima e contragolpeava. Admite que ele foi melhor? Sem dúvida, foi melhor. Merece o cinturão e deve ficar com ele por muito tempo. Como foi sua conversa com o Oscar Suarez (treinador) no intervalo do 8º para o 9º assalto? Ele perguntou como eu estava me sentindo. E eu disse que o Diaz estava me machucando. Então o Oscar falou que ia parar a luta e eu disse que fizesse o que achasse melhor. E o seu futuro? Eu não tenho nada a provar. Sou 4 vezes campeão mundial, feito inédito no Brasil. E ainda quero o cinturão do Conselho Mundial de Boxe. Mas vindo de derrota? O mundo do boxe me conhece. Não quero mais lutas amistosas. Só aceito combates pelo título. Acho que o vencedor de Erik Morales e David Diaz, em junho, vai me dar esta oportunidade, porque eles sabem do que sou capaz.